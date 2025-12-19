来年1月5日に東京体育館で開幕するバレーボールの全日本高校選手権（春高バレー）で学院創立140周年の福岡女学院（福岡市）が初優勝を狙う。中高一貫教育で、中学時代に全国3位を経験したメンバーが最終学年を迎え、今夏の全国高校総体（インターハイ）では準優勝。磨き上げたコンビバレーと、ミドルブロッカーの佐々木美紗惠（3年）を軸にした強固なブロックでメモリアルイヤーに金字塔を打ち立てる。福岡女学院のモンスター