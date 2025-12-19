¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ê¥¹¥È¾Þ¡×É×ÉØ¼õ¾Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤¬ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¹âÍüÎ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ËêÌî²È¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¹âÍüÎ×¡£ËêÌî²È¤Î¸µµ¤°õ¡£¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤Ø¡ÄHere We Go!!!!!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Ï¤ß¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥­¥ã¡¼¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥Ã¥»