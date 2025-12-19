É×¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤ª¼÷»Ê¤òËþµÊ‼6·î¤ËºÆº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿33ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î?8ºÐÇ¯²¼É×¤È¥Ç¡¼¥È?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÊ¿Æü¥Ç¡¼¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òAmeba¥Ö¥í¥°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ÎÓÎéÆà¡£¡Ö¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡¼!¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡Ä¤ªÅ¹Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¾°¿Í¤¯¤ó¡×¡Ö¹¥¤­¤Ê¥Í¥¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾å°®¤ê¤âÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¼÷»Ê¤Î¼Ì