去年５月、山形県南陽市で発生した大規模な山火事について解体作業を行い山に延焼させたとして解体業の男性が書類送検されました。 森林法違反と建造物等失火の疑いで書類送検されたのは南陽市に住む解体業の７４歳の男性です。 男性は去年５月、南陽市宮内で解体作業をする際に火災の発生を防ぐ義務を怠り下草などを発火させ山火事を発生させた疑いがもたれています。 この火災では山形県内で過去１０年間に起きた山火事で最大