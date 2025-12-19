Jリーグは19日、来年2月開幕の明治安田Jリーグ百年構想リーグ地域リーグラウンドの対戦カードを発表し、J1アビスパ福岡の開幕戦は、2月7日か8日、ホームの岡山戦に決まった。8季ぶりに昇格する長崎とのJ1での初対決はアウェーが3月14日か15日の第6節、ホームが4月11日か12日の第10節に決まった。J1は東西10クラブずつに分かれ、ホームアンドアウェーでの地域リーグラウンドを行った後、プレーオフラウンドで最終順位を決める。