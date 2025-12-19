オリンピック競技にもなった「ブレイキン」の楽しさを体験してもらおうと呉市の小学校で出前授業が行われました。呉市立横路小学校の6年生が体験したのはアクロバティックな動きが魅力のブレイキンです。呉市はアーバンスポーツ施設を作る計画を進めていて、理解を深めてもらおうと授業が開かれました。卒業生の中島夕貴さんが講師を務め、児童らは基本的な動きを学びました。■講師中島夕貴さん「できとる できとる