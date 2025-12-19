19日、都内のホテルで日本ゴルフツアー機構（JGTO）が2026年シーズンのトーナメント日程を発表した。昨年の日程から3試合減（調整中3試合）となり、来季は22試合の開催を予定している。【動画】お見事！華麗な左打ちを披露するシブコ開催が調整されている試合は、「ハナ銀行インビテーショナル」（第25週で調整中）、「フジサンケイクラシック」（第36週で調整中）、第40週で調整中の新規トーナメントの3試合となっている。この