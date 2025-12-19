阪神は１９日、ダウリ・モレッタ投手と契約を結んだことを発表した。単年契約で年俸は１００万ドル（約１億５６００万円）。背番号は「９９」に決まった。（金額は推定）モレッタは球団を通じ「私に日本でプレーする機会を与えてくれたタイガースに感謝します。日本でプレーすることは、私の長年の夢であったので、今回実現できたことに大変興奮しています。熱狂的なタイガースファンの前でプレーするのを楽しみにしています。