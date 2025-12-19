俳優の稲垣吾郎（５２）が主演を務める舞台「プレゼント・ラフター」（来年２月７〜２８日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場など）の公演ビジュアルが１９日、発表された。同作は英国を代表する劇作家であるノエル・カワードの作品で、１９４２年に初演された。稲垣は、大人げない喜劇俳優・ギャリー役で傑作ラブコメディに挑む。稲垣は「１０年ぶりに、新しくなったＰＡＲＣＯ劇場に立てること、心待ちにしています。久々に大人のラブコ