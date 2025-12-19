トヨタが2026年からアメリカで生産した車を日本に逆輸入する方針です。トヨタ自動車は、アメリカで生産しているセダンの「カムリ」やSUVの「ハイランダー」、ピックアップトラックの「タンドラ」の3車種について、2026年から順次日本市場に逆輸入する方針を明らかにしました。「カムリ」と「ハイランダー」は過去に日本市場で販売されていましたが、今回、再投入となります。トランプ関税の影響で日本の自動車産業が打撃を受ける中