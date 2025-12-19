今年7月「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物「エトミデート」を、違法に輸入した中国人の28歳の男に拘禁刑2年6か月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。 【写真を見る】“ゾンビたばこ”密輸、中国籍の男に執行猶予付き有罪判決大分地裁初の判断共犯2人も罪認める 薬機法違反の罪で有罪判決を受けたのは、中国籍で埼玉県川口市のファン・ジャチ被告（28）です。 判決によりますと、ファン被告は今年7月、別