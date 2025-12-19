東京都の小池百合子知事は19日の定例記者会見で、2026年度与党税制改正大綱の地方税収に関する偏在是正策を批判した。「断固として反対。都民の利益と福祉を守り抜くため、地方税制度の改悪にあらゆる手段を用いて対抗する」と述べた。東京都に対しては、地方税収が集中しているとして、他自治体から批判の声が上がっていた。小池氏は、偏在是正を進める根拠や考え方に一貫性がないと指摘した上で「東京を狙い撃ちし、限られた