【エルサレム＝福島利之】イスラエルの入植団体「ナハラ」の活動家数十人が１８日、パレスチナ自治区ガザに侵入し、イスラエルの国旗を立てた。ガザへの再入植を訴える狙いだ。ガザが復興に進もうとする中で新たな火種となりうる。ナハラの声明などによると活動家は女性や子供を連れ、フェンスを越えて乗用車や徒歩でガザに入った。イスラエル軍は「戦闘地域への立ち入りは禁止されている」として活動家をガザ域外に排除したも