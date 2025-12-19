「グランプリ、グランプリシリーズ・ＳＧ」（１９日、住之江）中央ホールで、女子レーサーの渡辺優美（３３）＝福岡・１０５期・Ａ１＝がトークショーを開催した。グランプリシリーズ戦では、女子でただ１人の参戦となった遠藤エミ（滋賀）が奮闘中。「本当に強すぎて、いつになったら倒せるかな、と思っています」とライバル心を抱くが「私も強くなって、一緒の舞台で戦いたいな、と思っています」と大舞台での共闘を熱望し