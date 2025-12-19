（資料写真）１９日午前７時４０分ごろ、小田急江ノ島線の高座渋谷─長後間を走行中の列車の窓ガラスが割れた。けが人はいなかった。小田急電鉄によると、乗客が長後駅ホームの非常停止ボタンを押し、駆け付けた駅員が列車の３両目の窓ガラスが１カ所割れていることを確認した。列車内に窓ガラスの破片が散乱していたが、投げ込まれた物などは確認していないという。同電鉄は原因を調べている。この影響で同線で約１０分の遅