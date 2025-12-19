住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートは2026年1月5日〜3月31日、JALマイレージバンク会員向けの「JAL NEOBANK」にて、「JAL住宅ローンご利用キャンペーン」を実施する。JAL住宅ローンご利用キャンペーン同キャンペーンでは、2つの特典を用意する。ひとつ目の特典では、借入金額に応じて最大30マイルのボーナスマイルを積算する「常設プログラムマイル＋ボーナスマイル」、または借入金額に応じて2027年3月末までの資格延長ま