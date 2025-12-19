グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は2025年12月22日10:00〜2026年1月8日頃公式オンラインショップ「パクとモグ」で販売する。「ちいかわ」×「東京ばな奈」イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と定番東京土産の「東京ばな奈」のコラボレーション「ちいかわバナナプリンケーキ」。このほどパッケージやお菓子の絵柄・手提げまで新デザインにリニューアルした。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」