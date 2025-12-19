SBI新生銀行は12月18日から、東京証券取引所プライム市場へ新規上場を記念し、住宅ローン利用者に向けた特別なキャンペーン「住宅ローンでワクワク＜8989＞キャンペーン」を開始した。住宅ローンでワクワク＜8989＞キャンペーン2026年3月31日までのキャンペーン期間中に、SBI新生銀行の住宅ローンに申込み、2026年6月30日までにエントリーかつ借り入れした人の中から、抽選で89人に1人、住宅ローン3カ月分の金利相当額(上限10万円)