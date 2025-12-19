円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」を開催する。2026年4月の大阪・ひらかたパークでの開催を皮切りに、福岡、神奈川をはじめ、全国で巡回予定。チケット発売情報やイベントの詳細につきましては、今後順次発表を行う。○ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の目玉企画とし