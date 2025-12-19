１２月２９日に平塚競輪場で開催される「ガールズグランプリ２０２５」の共同会見と前夜祭が１９日、都内のホテルで行われた。車番も決定し、大一番への期待感、緊張感が高まってきた。佐藤水菜（２７＝神奈川）が前人未踏の年間グランプリスラムの大偉業に挑む。今年は新設された女子オールスターを含む４つのＧ?を圧倒的な強さで制し、１０月の世界選手権ケイリンでは連覇を達成。国内外で大活躍のメモリアルイヤーを「自分