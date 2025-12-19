長年にわたり名だたるアーティストを次々と輩出し続けている音楽塾ヴォイスから、VaundyやChilli Beans.に続き、またしても新たな才能が放たれた。その名は、OddRe:。2024年6月、ヴォイスで出会ったAirA（Vo）、ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（B・Vo）、SOIANFIVER（Gt・Comp・Trackmaker）の3人によって結成。そして、2025年6月、現時点における名刺代わりの1曲「FEVER TIME」をリリース。発表している曲や敢行してきたライブの数はまだまだ少ないが、