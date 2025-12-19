全国6都市を巡ったオレンジスパイニクラブのワンマンツアー2025「ふたりで聴いた唄をまたうたう日」が、12月11日の大阪公演をもって無事に終幕を迎えた。この記事では、11月19日に行われた恵比寿LIQUIDROOM公演の模様をレポートしていく。【画像】オレンジスパイニクラブ、LIQUIDROOM公演（全19枚）映画『ラ・ラ・ランド』のオープニング曲「Another Day of Sun」がSEとして鳴り渡る中、スズキナオト（G・Cho）、ゆっきー（B・Cho