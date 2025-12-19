スティーヴ・ルカサーはTOTO結成の遥か以前、”ガキの頃”からマイケル・ランドウとダチだった、と公言してきた。このLAを象徴するスーパーギタリスト二名が、TOTOファミリーでもあるドラマーのキース・カーロック、共通の友人であるキーボード奏者のジェフ・バブコ、そしてデヴィッド・ボウイからテデスキ・トラックス・バンド、ノウワーなど、ジャンルを越えて活躍中の人気ベーシスト、ティム・ルフェーヴルと、新プロジェクト”