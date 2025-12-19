【山粼武司 これが俺の生きる道】#61【これが俺の生きる道】「おまえになんか、値がつかないよ」編成本部長の捨て台詞でFA宣言を決意した国内FA権を取得した2001年オフは、「残留」と「移籍」で揺れる毎日を過ごした。10月18日にはナゴヤ球場で秋季練習がスタート。32歳のレギュラー選手である俺も、なぜか当たり前のようにメンバーに入り、当たり前のように若手に交じって汗を流していた。秋季練習初日、星野仙一監督