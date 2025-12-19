明日20日(土)は西から雨の範囲が広がり、沖縄では警報級の大雨となる可能性があります。一方、気温は高く、福岡や金沢などでは10月並みとなりそうです。クリスマスイブは広く雨が降るでしょう。1月1日元日は太平洋側では初日の出を見ることができそうです。20日(土)沖縄は警報級大雨のおそれ明日20日(土)は低気圧が接近する影響で、九州では昼ごろから雨が降り始めるでしょう。夜には中国・四国や関東でも雨となり、北海道でも雨