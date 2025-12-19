議会閉会後、後藤田知事は2025年最後の定例会見でも、新ホール整備計画に触れましたが、事業者の公募時期については、「言える立場ではない」として明言しませんでした。（後藤田知事）「改めて発注方法も含めて、今一度勉強しながら考えていきたいし」「最善のより安く、より早く、ということに粘り強く挑戦をしていきたい」2025年最後の定例会見で後藤田知事は、議会閉会の挨拶でも触れた新ホール計画について、みた