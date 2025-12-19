三好市池田町で長年親しまれてきた、「レストハウスウエノ」の運営会社が、破産手続きの開始決定を受けたことがわかりました。破産手続き開始決定を受けたのは、三好市池田町で「レストハウスウエノ」を運営する三好観光です。東京商工リサーチ徳島支店によりますと、11月末で事業を停止し、12月2日に徳島地裁へ破産手続き開始の申し立て、8日に手続き開始の決定を受けたということです。三好観光は1977年設立、「レストハウ