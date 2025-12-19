◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦（２７日・愛知県国際展示場）王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が１９日、名古屋市内の所属ジムで練習を公開し、同級１位で元ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者のフェリックス・アルバラード（３６）＝ニカラグア＝との初防衛戦へ向け、現役世界王者同士の“ガチンコスパー”を披露した。矢吹がスパーリング相手として招いたのは