西地区最下位のＢ２ベルテックス静岡は１９日、ホーム・岩手戦との２連戦（２０、２１日）に向けて会場となる静岡市中央体育館で練習した。１８日にインジュアリーリスト（故障者リスト）から抹消されたＰＦクリス・エブ・ンドウ（３２）が２０日の試合で復帰する。１１連敗中と混迷するチームの起爆剤になる。負傷するまで、１試合平均１０・９得点マークしたポイントゲッターが戻ってくるのは明るい材料だ。「心も体も試合に