■これまでのあらすじ保育園で元カレに再会した美優は、彼から色目を使われることを気持ち悪く思っていた。一方、彼の妻は夫があちこちで遊んでいることを知っていた。子どものために目をつぶってきたが、我慢も限界…そろそろ彼女も覚悟を決めるときが来たようだ。「旦那と大喧嘩しちゃって」というテンプレすぎる美優からのメッセ。相変わらず単純で分かりやすいというかチョロいというか…。まぁね、そういう単純なところがいい