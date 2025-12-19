父親のDVや兄の自死など複雑な家庭環境で育ち、家族とも絶縁。妊娠6ヵ月でパートナーも突然の失踪。未婚で子どもを産み、一人で育てていく決心をしたORIEさん（＠orie.shinmama）は「あの時があったから今の私がいて、この子と出会えたのだとしたら、何度でも同じ道を歩く」と語る。何故彼女はここまで強くなれたのか。自身が子どもの頃に欲しかった愛情を思い出しながら、我が子と向き合い、丁寧に育てていく彼女の決意を聞いた