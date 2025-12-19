NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年12月18日付で、NASAの第15代長官にJared Isaacman（ジャレッド・アイザックマン）氏が就任したことを発表しました。民間宇宙飛行士として初のNASA長官就任Isaacman氏は決済処理ソリューションを提供するShift4 Paymentsや、軍の訓練向けサービスを提供するDraken Internationalといった企業を創設した実業家です。2021年9月、アメリカ企業SpaceXのCrew Dragon（クルードラゴン）宇宙船を使用した