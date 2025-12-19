まわりが見えていないというか、気が利かないというか…育児に関してはとくに、手伝わないならせめて邪魔しないでくれー！って感じですよね。こんな調子で仕事中は大丈夫なのでしょうか…？【まんが】妻は空気みたいなもの？(ウーマンエキサイト編集部)