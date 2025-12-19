勤務先に設置した小型カメラで女性を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた栃木県立高の元教諭古口大輔被告（38）に、宇都宮地裁は19日、拘禁刑1年6月、執行猶予4年（求刑拘禁刑1年6月）の判決を言い渡した。石崎悠貴裁判官は判決理由で、更衣室や女子トイレ計5カ所で延べ29人の女性が盗撮されたと認定した。学校内設備の場所や利用状況を把握できる立場を利用して巧妙に複数のカメラを設置していたとし「