コメの平均販売価格が2週間ぶりに値上がりました。依然として最高値水準が続いています。【映像】高止まりが続く米農水省によりますと、12月14日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は前の週より10円高い5キロあたり4331円でした。4000円台は9月以降15週連続で、11月最終週につけた最高値4335円までわずか4円と高止まりが続いています。同時に発表されたホームセンターなどを含む小売店