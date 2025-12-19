SNSの縦型ショートで人気を得ている動画クリエイター集団「こねこフィルム」の公式サイトが19日、更新され、レギュラー出演者7人が来年3月をもって卒業することが発表された。「こねこフィルム」が脚本家の三野和比古氏が発起人で、23年6月からTikTokなどでショート動画の公開を開始。映画などの撮影を経験したスタッフや演者によるクオリティーの高い動画で一躍注目され、総再生数25億回、SNSの総フォロワー数500万人に達する人気