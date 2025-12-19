12月19日 発表 【拡大画像へ】 taskeyは、taskey STUDIOオリジナルレーベル「comic 恋とカシス」の累計販売部数が、200万部（電子売上を紙書籍単価相当で換算し計算）を突破したことを発表した。 「comic 恋とカシス」は、愛と憎しみ、溺愛など、現代のあらゆる恋愛模様をドラマに起こした、甘く危うい作品を制作・配信するレーベル。 同レーベルからは、2025年7月にMBS／TBSドラ