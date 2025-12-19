◆■「ホームに戻ってくることができて感激しています」 12月18日。ミネソタ・ティンバーウルブズは、球団レジェンドのケビン・ガーネットが、ウルブズとWNBAミネソタ・リンクスのチームアンバサダーへ就任することに合意したと発表した。 今後ガーネットは、両チームのビジネスやコミュニティ、ファンエンゲージメント、コンテンツの開発など多方面で新たな役割を担っ