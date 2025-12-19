河村勇輝選手の共同開発シューズ『SWIFTACE YUKI』は、“スピードの在り方”を再定義する一足として開発された。 反り上がったトゥ、前後の傾斜、そして前足部に搭載されたFLYTEFOAM PROPEL（フライトフォームプロペル）など、アシックスの持てる技術と経験の全てをつぎ込み開発されたこの最新作は、カラダが自然と前に出るような感覚を生み出し、日本人プレーヤーの特徴である速さを多角的