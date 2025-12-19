氷川きよしが、本日12月19日22時よりプレミア公開される『THE FIRST TAKE』第622回に再登場。「白睡蓮」を披露する。 （関連：氷川きよし、森山直太朗、DOMOTO……『THE FIRST TAKE』で再発見されるベテランならではの歌唱力） 今回披露する「白睡蓮」は、作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKURO、編曲を亀田誠治が担当。静謐さと深い感情を湛えた世界観が印象的な一曲だ。氷川きよしの繊細かつ力強い歌声が、一発撮りの緊張感の