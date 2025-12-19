平間壮一が主演を務める舞台『無伴奏ソナタ -The Musical-』が、2026年7月に東京・サンシャイン劇場、8月に大阪・クールジャパンパーク大阪 WWホールにて再演されることが決定した 。 参考：ミュージカル『ヴァグラント』5月24日ソフト化新藤晴一「初めて伝えられる部分もある」 本作は、演劇集団キャラメルボックスの代表作として長年愛されてきた舞台『無伴奏ソナタ』をミュージカル化し