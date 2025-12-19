■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １２月１９日１５６円７３～７５銭（△０．８１） １２月１８日１５５円９２～９４銭（△０．４３） １２月１７日１５５円４９～５１銭（△０．６１） １２月１６日１５４円８８～９０銭（▼０．３７） １２月１５日１５５