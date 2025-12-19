日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円７３～７５銭と前営業日比８１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円４９～５３銭と同５４銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７０７～０９ドルと同０．００２６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS