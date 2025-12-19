2026年1月8日よりMBSドラマフィル枠で放送がスタートする樋口日奈と池田匡志のW主演ドラマ『本命じゃなきゃよかったのに』のポスタービジュアルが公開され、追加キャストとして草川直弥、水戸由菜、日比美思の出演が発表された。 参考：樋口日奈と池田匡志がW主演泥沼ラブストーリー『本命じゃなきゃよかったのに』放送決定 本作は、水谷愛による同名コミックスを原作とした、大人の泥沼ラブスト&