【その他の画像・動画等を元記事で観る】 氷川きよしが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。 ■静謐さと深い感情を湛えた世界観が印象的な一曲 今回披露するのは、作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKURO、編曲を亀田誠治が手掛けた「白睡蓮」。静謐さと深い感情を湛えた世界観が印象的な一曲で、氷川きよしの繊細かつ力強い歌声が、一発撮りの緊張感の中でどのように響くのか注目だ。 先日公開され