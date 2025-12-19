【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉（King & Prince）がメインMCを務める、テレビ東京の音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』。このたび、12月25日放送のゲストとして、King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が登場することが発表された。 ■King & Princeの7thアルバム『STARRING』についてもトーク！ 「人生