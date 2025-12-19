夕刊紙「東京スポーツ」のイメージガールを選ぶ「ミス東スポ2026」の受賞者が12月17日、発表された。マシェバラ配信・撮影会・公営競技的中バトル・リアルイベントなどの各部門でのサバイバルバトルを勝ち抜いた、受賞者たちが晴れ舞台に立った。グランプリの座を射止めたのは、三上ひびき。役者とグラビアで活躍中、ショートカットが似合う26歳だ。昨年もミス東スポにエントリー、惜しくも次点で涙を飲んだが、見事リベンジを