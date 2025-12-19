円谷プロダクションは12月19日に、2026年4月から「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」をスタートすると発表しました。本イベントは、作品の歩みや各エピソードの紹介、ジオラマの展示、ファン参加型企画の開催など、ウルトラマンシリーズ60年の歴史を網羅する大型展覧会。4月に大阪・ひらかたパークで開催されるのを皮切りに、福岡、神奈川など全国を順次巡回する予定です。【その他の画像・さらに詳しい元