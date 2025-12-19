中国国家鉄道集団によると、中国南部広東省の広州市から湛江市までの高速鉄道が12月22日に開通します。広州白雲駅から湛江北駅までの所要時間は最短で1時間32分です。これにより、北部湾都市群と広東・香港・マカオグレーターベイエリアの「時空の距離」が大幅に縮小されます。広湛高速鉄道は広州、仏山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江などの都市を結び、全長は401キロで設計最高時速は350キロです。今回の開通に伴い新興南、陽春