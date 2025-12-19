WEST.藤井流星、バディに手応え“相棒”Travis Japan七五三掛龍也から声絶賛で人気俳優とのエピソードも披露【場面カット】どんなバディになる？緊迫した視線を交わす藤井流星と七五三掛龍也7人組グループ・WEST.の藤井流星、7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、2026年1月10日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー枠『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）の放送を前に、囲み取材に応じた。クラ